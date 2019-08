Wijkagent met gekneusde nier is verbijsterd dat dader vrijuit gaat

Wijkagent Wim Rietveldt is verbijsterd. Twee weken geleden schopte een verdachte hem een gekneusde nier en stond hij bloed te plassen op het politiebureau. Gisteren liet de Rotterdamse rechtbank de dader vrijuit gaan, 'terwijl er camerabeelden zijn en de man ook nog eens heeft bekend'.



"Ik dacht: dit is een klare zaak, een hamerslag en dan is het gedaan", vertelt de 58-jarige Rietveldt aan RTL Nieuws. "Maar gistermiddag hoorde ik dat de verdachte vrijuit gaat door onduidelijkheden in mijn aangifte."



Aan de telefoon blijft Rietveldt het woord 'verbijsterend' herhalen. Hij snapt er niets van. "Als ik slachtoffer van iets word als agent, moet ik maximaal gesteund worden."

Verkeerde verdachte aangewezen



De kern van het probleem volgens Rietveldt: "Door de adrenaline heb ik niets meegekregen van de trap en heb ik in mijn verklaring op basis van wat collega's zeiden de ene verdachte aangewezen als de dader, terwijl het de ander was. Dat zag ik later op camerabeelden."



Het staat dus niet helemaal goed in de aangifte, maar als je de beelden bekijkt en naar mijn collega's luistert hoe het eraan toeging, dan moet je naar mijn mening tot een ander oordeel komen."



Het begon met een melding dat er een man in een auto was gestapt die mogelijk dronken was. Hij zou ook al lachgas hebben gebruikt. "Wij moesten hem controleren. Hij zat achter het stuur met een draaiende motor een ballonnetje leeg te zuigen. We gaven hem een rijverbod. Ik besloot al gauw dat ik vanwege de veiligheid de auto ging meenemen, die was van iemand anders en hij had geen rijbewijs. Maar hij wilde de sleutels niet geven en het kwam uiteindelijk tot een worsteling."



Rietveldt kreeg de tegenstribbelende man maar niet onder controle. "Het was best een sterke man. Ik had door dat zijn vriend op het moment dat het escaleerde achter mij stond. Ik voelde dat hij mij in de rug zou gaan aanvallen. Ik heb de verdachte dus maar losgelaten en ben zo gaan staan dat ik ze allebei kon zien. Toen stapte verdachte 1 naar voren en trapte in mijn rug."



Toen Rietveldt gisteren van een collega het vonnis hoorde, kon hij het niet voor zich houden en stuurde hij een tweet de wereld in. Die is vanochtend 130.000 keer bekeken en levert veel commotie op. Zojuist maakte het Openbaar Ministerie bekend in hoger beroep te gaan.



Wijkagent Rietveldt is inmiddels gewoon weer aan het werk. Maar hij zit nog wel 'in de medische molen' en de plek op zijn onderrug is nog erg gevoelig. Het advies van zijn uroloog is om voorlopig rustig aan te doen.

