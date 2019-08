Dirk en Jan vangen grootste meerval ooit in Nederland

Twee sportvissers hebben in Enschede de grootste meerval ooit in Nederland gevangen. De vis heeft een lengte van 2,27 meter en verbreekt daarmee het oude record van 2,22 meter.Na een strijd van tientallen minuten lukte het Dirk Ditters en zijn zoon Jan om de imposante vangst op het land te tillen, vertellen ze bij Tubantia. "We visten met speciale lijnen en hengels voor meervallen. Maar dat beest is zo sterk, grote kans dat je lijn alsnog knapt."Vader en zoon poseerden eventjes met de enorme vis en lieten het dier daarna weer vrij. Ditters zegt dat hij tijdens de succesvolle vistrip van vorige week een nóg grotere vis aan de haak had, 'maar toen knapte de lijn'.Ze deden hun recordvangst in een aangelegde vijver waar in de jaren 90 de vissen zijn uitgezet.