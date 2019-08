Wereldrecordhouder Cambodja zet mes in aantal feestdagen: van 28 naar 22

De Cambodjaanse regering is van plan om vanaf volgend jaar het aantal officiële feestdagen terug te dringen: van 28 – het hoogste aantal ter wereld – naar 22. Dat melden verschillende lokale media. Onder meer de dag van de mensenrechten en een boeddhistisch feest dreigen voor de bijl te gaan.



Cambodja zet het mes in het aantal feestdagen omdat internationale investeerders hun beklag hadden gedaan over het grote aantal dagen waarop niet gewerkt hoeft te worden, zo heeft woordvoerder van de communistische regering uitgelegd aan Phnom Penh Post. Eerste minister Hun Sen heeft een besluit daarover ondertekend, zo meldt de krant nog.



Bij de zes feestdagen die moeten sneuvelen, bevinden zich onder meer de internationale dag van de mensenrechten (10 december), kinderdag (1 juni) en vredesakkoord van Parijs-dag (23 oktober). Met die laatste feestdag wordt herdacht dat in 1991 een overeenkomst werd bereikt die een officieel einde maakte aan een gewelddadig conflict tussen Vietnam en Cambodja.



De lijst met te schrappen feestdagen bevat volgens Khmer Times daarnaast nog de boeddhistische gedenkdag Magha Puja, de verjaardag van koning Norodom Sihamoni en de Nationale Herdenkingsdag, een van de verschillende dagen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Rode Khmer.



Het Zuidoost-Aziatische land blijft wel een van de landen met de meeste officiële feestdagen. Volgens de website World Atlas zal de eerste plaats nu wel worden overgenomen door Sri Lanka, met 25 feestdagen.

