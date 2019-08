Vrouw wil plastische chirurgie voor dochter (14), want lelijke mensen bereiken niets

Een vrouw die deed alsof ze leed onder depressie, omdat ze een neuscorrectie wilde die bekostigd werd door de NHS, het gezondheidszorgstelsel in Engeland, wil nu dat haar 14-jarige dochter plastische chirurgie moet ondergaan, “omdat lelijke mensen niets bereiken.”Carla Bellucci (37) uit Hertfordshire, Engeland, zegt dat dochter Tanisha geen natuurlijke schoonheid is en ook niet pienter is en stimuleert ze haar daarom om aan haar uiterlijk te werken.De moeder van drie kinderen werd bekend nadat ze publiekelijk toegaf dat ze had gelogen onder depressie te lijden om zo gedaan te krijgen dat haar neuscorrectie werd bekostigd door belastingbetalers.“Ze zal moeten rekenen op haar uiterlijk om iets te bereiken in dit leven, dus moet ze er perfect uitzien. Lelijke mensen bereiken tegenwoordig niets.”“Ze houdt van het uiterlijk van Kardashian met de grote billen en borsten.”Wanneer het meisje 16 is, zal niet alleen haar borsten laten opvullen, maar gaan voor een volledige butlift, een populaire, maar levensgevaarlijke operatie.Het meisje zal verder de vorm en kleur van haar tanden moeten veranderen.De vrouw zegt dat ze al een hele tijd geld aan het sparen is, zodat haar dochter onder het mes kan.Ze geeft schaamteloos toe weer te zullen proberen om NHS zover te krijgen dat zij betalen voor de operatie van haar dochter.Het maakt de 37-jarige vrouw niets uit dat mensen zeggen dat “ze het systeem uitmelkt”, want “daarvoor is het daar.”Niet iedereen is onder de indruk van het verhaal van Carla.Een petitie is opgestart met het verzoek dat ze wordt vervolgd.