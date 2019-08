Duits stel laat trouwringen achter in vakantiehuis Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Egmonders Frans en Tini Wijker deden eerder deze week een bijzondere ontdekking: na het vertrek van een Duits stel dat een vakantie-appartement van hen huurde, bleek dat ze twee trouwringen in het appartement hadden achtergelaten.De ringen waren met plakband vastgemaakt aan een briefje, waarop ze uitleggen hoe ze de ringen in hun bezit hebben gekregen: "Deze ringen hebben we op het strand in het zand gevonden. Helaas hebben we in Egmond nergens een afdeling 'gevonden voorwerpen' gezien. Misschien kunt u ze afgeven. Dankuwel!"Ondanks het begeleidende briefje, staat Tini voor een groot raadsel. Als Egmondse weet ze als geen ander hoe moeilijk het is om zoiets kleins als een ring in het zand te spotten, laat staan twee. "Zelfs als je ring in het zand laat vallen, en direct begint te zoeken is het al bijna onmogelijk om 'm terug te vinden. Misschien hebben ze ze met een metaaldetector gevonden."Omdat de inscripties aan de binnenkant van de ringen gelijkmatig zijn versleten, vermoedt Tini dat het om de ringen van een echtpaar gaat. "Het lijkt alsof ze bij elkaar horen." Als dat klopt, roept dat weer andere vragen op, want de kans dat een getrouwd stel twee ringen op exact op dezelfde plek verliest, lijkt nihil. Gaat het dan wellicht om een 'strandscheiding', die is bezegeld door de ringen symbolisch te begraven?Wat het verhaal ook is, Tini hoopt dat de de ringen terugkeren bij de rechtmatige eigenaren. "Hopelijk komt er respons", besluit ze.