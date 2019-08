Candy uit Siddeburen krijgt op A7 naar Groningen neuswiel tegen voorruit

Candy Poort uit Siddeburen kreeg donderdagmiddag de schrik van haar leven op weg naar haar werk in Groningen. Bij het inhalen van een vrachtwagen vloog er uit het niets een neuswiel tegen haar voorruit. Mogelijk is het projectiel afkomstig van een caravan of een aanhangwagen. Wonderbaarlijk genoeg raakte er niemand gewond.Poort is verpleegkundige en was onderweg naar het UMCG in Groningen. Een harde, doffe knal en op haar schoot opeens overal stukjes glas. Ze zag niets meer door haar voorruit en ze zat op de linker rijbaan. ,,Het is echt bijzonder knap dat ze haar auto netjes aan de kant heeft kunnen zetten, zonder dat er ergere ongelukken gebeurden”, zegt haar vriend Henk-Jan Renkema.,,Ik ben er meteen naartoe gereden. Ze was in het begin wel kalm, maar toen het besef wat meer terugkwam, kwamen de emoties flink los”, zegt Renkema. ,,Het is een wonder dat dat wiel niet door de voorruit is gevlogen, want dan had het heel anders af kunnen lopen.”Rijkswaterstaat had een paar minuten voor het ongeval al meldingen ontvangen dat er een voorwerp op het asfalt lag, maar kon er niet op tijd bij zijn. Ze vermoeden dat het wiel de lucht is ingevlogen doordat een voorganger overheen is gereden.De klap verwoestte uiteraard de voorruit, maar ook het dak, de ruitenwissers en een koplamp raakte beschadigd.Poort is na het incident wel naar haar werk gegaan. Misschien maar goed ook, want een Facebook-bericht van haar vriend over het ongeval werd meer dan 3.000 keer gedeeld. Want de eigenaar van het wiel, is nog onbekend. ,,Het blijft maar doorgaan, maar we krijgen niet meer dan wat vage tips”, zegt Renkema.,,We zijn niet boos op die eigenaar, hoor. Zoiets kan gebeuren. Maar als je meer te weten kunt komen, is dat altijd beter.” En ook bij Renkema begint het langzaam in te dalen wat de impact was van het ongeluk. ,,Als er op hoge snelheid zo’n ding tegen je voorruit vliegt, dan maar op deze manier. Dit is een bizarre dag, met een bizar goede afloop.”