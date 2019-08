Onbekende man geeft kind knuffelbeer met camera en microfoon





Het gezin was op de rommelmarkt in het Zeeuws-Vlaamse Zuidzande toen ze door een onbekende man werden aangesproken, schrijft de politie Zeeuws-Vlaanderen op Facebook. De man gaf het kindje een kleine knuffelbeer.



Maar later op de dag ontdekten de ouders dat er iets hards in het knuffeltje zat. Ze maakten het daarom open, waarna ze een klein formaat camera met microfoon aantroffen. Het neusje van de knuffelbeer bleek de lens van de camera te zijn.



De ouders zochten direct contact met de politie, die op Facebook schrijft een onderzoek te zijn begonnen. De politie wil ook mensen waarschuwen. "Mocht u of uw kinderen aangesproken worden door een onbekende en er wordt een gratis knuffeltje aangeboden, kijk het dan even goed na!"

Reacties

11-08-2019 08:25:54 Mamsie

Quote:

Mocht u of uw kinderen aangesproken worden door een onbekende en er wordt een gratis knuffeltje aangeboden, kijk het dan even goed na!"



Of nog beter: bedank er vriendelijk voor en neem het niet aan, of geef het onmiddellijk terug! Of nog beter: bedank er vriendelijk voor en neem het niet aan, of geef het onmiddellijk terug!

11-08-2019 08:33:41 HHWB

T S Achteraf bleek het loos alarm, het was een oude babyphone met camera in de vorm van een beer. Daarbij zaten er geen batterijen in en werkte de camera en de mictophone niet en was het wellicht wel goed bedoeld.



Maar neemt niet weg dat je toch moet uitkijken of je iets aan neemt met het aannemen van....



En ik kom wel uit Zeeland, maar geef geen beertjes weg met camera en geluidsapparatuur aan vreemde... en vooral kinderen...of peuters of baby's of embrio's

11-08-2019 09:13:35 zekerlezen

Best raar eigenlijk dat hier in het westen er altijd een bijbedoeling moet komen kijken bij zo'n simpel menslievend gebaar of alledaagse interactie. Nu snap ik waarom een westerling, van wie ik de youtube kanaal regelmatig bekijk, raar aangeken werd toen hij een pas uit een markt gekochte knuffel aan een kindje in India wilde geven. De mensen aarzelden en hun blikken zeiden alles. Wellicht lezen ook die mensen weleens het nieuws uit het westen?

11-08-2019 09:31:08 Emmo

@zekerlezen :

Wellicht lezen ook die mensen weleens het nieuws uit het westen? QuoteWellicht lezen ook die mensen weleens het nieuws uit het westen?

Maar eigenlijk denk ik dat ze in India zeker zo wantrouwig zijn tegenover vreemden als in het westen. Dat is niet een prerogatief voor westerlingen. Zou me niets verwonderen. Wij lezen ook nieuws uit India.Maar eigenlijk denk ik dat ze in India zeker zo wantrouwig zijn tegenover vreemden als in het westen. Dat is niet een prerogatief voor westerlingen.

