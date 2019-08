Man belt per ongeluk noodnummer en wordt na huiszoeking gearresteerd

De Canadese politie heeft honderd vuurwapens in beslag genomen bij een man die per ongeluk het noodnummer had gebeld. De 73-jarige man is opgepakt.



De man kreeg agenten aan de deur nadat hij het noodnummer 911 had gebeld. De beller legde uit dat hij eigenlijk het informatienummer 411 had willen bellen en dat er geen sprake was van een noodgeval, maar dat maakte voor de politie niet uit.



Er wordt áltijd gereageerd als iemand het alarmnummer belt, vertelt een woordvoerder van de politie, ook als sprake is van een misverstand. Agenten gingen naar het huis van de man in Chebogue (Nova Scotia) en vroegen of ze mochten rondkijken. Daar had de bewoner geen bezwaar tegen.



Eenmaal binnen ontdekten de politiemensen dat overal wapens rondslingerden. Het ging in totaal om 94 geweren en 6 pistolen. De man had weliswaar een vergunning voor dat arsenaal, maar werd toch aangehouden omdat hij de wapens ‘op een onveilige manier’ had opgeslagen.



De senior is inmiddels vrijgelaten en moet in oktober voor de rechter verschijnen. De politie heeft de wapens meegenomen.

Reacties

11-08-2019 14:25:08 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 968

OTindex: 41

In de regio waar ik woon, moet je hen vaak juist overtuigen om langs te komen, voor iets waarvan ze geloven dat het 'maar' een klein delict is. Ze zouden dus er nooit langs zijn gekomen om deze ongein.



Maar dit is Canada. Wellicht wil dat oudje hierheen verkassen.

11-08-2019 14:28:07 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 968

OTindex: 41

Als hij met een mobiel had gebeld en geen vaste lijn, kon hij nog proberen te zeggen dat hij niet thuis was of zo. Of zijn adres weigeren. Maar goed, wil niet per se een criminele actie bevorderen. Alleen kunnen er andere redenen zijn waarom je dus niet met de politie wilt spreken.



Ik ken er vele trucs op dit gebied. Meestal door noodzaak.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: