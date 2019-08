Kussend koppel valt dood tegemoet van brug

Een koppel uit Peru is overleden nadat ze van een brug vielen tijdens een intiem moment. Op beelden is te zien hoe de vrouw haar evenwicht verloor en de man mee van de brug viel.



Het verschrikkelijke ongeluk speelde zich afgelopen zaterdag af. Maybeth Espinoza (34) en Hector Vidal (36) waren na een avondje uit op weg naar huis, maar ze stopten even op de Bethlehem-brug in Cuzco.



Terwijl ze elkaar innig kusten tegen de reling van de brug verloor Maybeth haar evenwicht en klemde ze haar benen rond Hector. Ze bleef echter naar achter hellen en uiteindelijk vielen ze allebei 15 meter naar beneden.



Meteen na de val was het koppel nog in leven, maar Maybeth stierf op weg naar het ziekenhuis. Hector overleed later in het ziekenhuis aan een schedelbreuk.



Maybeth en Hector waren bergbeklimmers die in Cuzco werkten als reisgids.

Wat hadden die mensen gedronken en hoeveel?



Laatste edit 11-08-2019 12:41 Naar mijn idee was de vrouw op de reling gaan zitten.Wat hadden die mensen gedronken en hoeveel?

A kiss to die for...

Laatste edit 11-08-2019 14:37 @Mamsie : hier ook zo'n idioot (en ik scheld niet graag, maar zo gevaarlijk was die actie dus) die op de tweede verdieping van een motel op de reling ging zitten met de benen over de verkeerde kant (oftewel naar buiten toe). Maakte er een foto van en dacht in eerste instantie de receptie te bellen maar liet het toch gaan. Wat bezielt mensen soms?

