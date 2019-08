Nederlander (29) in India mishandeld om bankpas met regenboogkleuren

Een Nederlandse man van 29 is in India mishandeld omdat hij betaalde met een regenboogkleurige bankpas van Bunq, melden de bank en Travel Assist, het bedrijf dat hem bijstaat namens zijn reisverzekering.Dat bedrijf zegt dat de man werd belaagd door een groep mannen die dachten dat hij homo was. Dat komt waarschijnlijk door de associatie met de regenboogvlag, die door de lhbti-gemeenschap als symbool wordt gebruikt. Frappant is dat de kleuren op de bankpas anders gerangschikt zijn en de kleur paars ontbreekt.