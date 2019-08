Overvaller in rolstoel krijgt hulp in de vorm van tbs

De rechtbank in Groningen heeft een 49-jarige man uit Delfzijl voor twee overvallen veroordeeld tot tbs met voorwaarden en 257 dagen celstraf.



De man overviel supermarkt de Jumbo in zijn woonplaats en probeerde twee weken later een tankstation van Shell te beroven, eveneens in Delfzijl. Een kassamedewerkster van de Jumbo gaf onder bedreiging van een mes 355 euro aan de overvaller.



Vrij snel na de overval kon hij worden aangehouden: de man zit in een rolstoel.

Helemaal niets



Hij pleegde overval niet alleen uit financieel gewin, maar het was ook een roep om aandacht en hulp. Na de aanhouding kwam hij al snel weer vrij.



Dat zinde hem niet waarop hij een week later - in december vorig jaar - probeerde eentankstation van Shell te beroven. ,,U krijgt helemaal niets’’, kreeg de man te horen toen hij geld eiste. Opnieuw werd hij aangehouden.



De man is in het verleden ook veroordeeld voor overvallen. Hulp is noodzakelijk, stelde de advocaat die de gebeurtenissen vooral triest noemde. De tbs met voorwaarden is vooral bedoeld om de man te kunnen helpen.



De straf is gelijk aan de eis. De 257 dagen celstraf die zijn opgelegd zijn de dagen die hij in voorarrest heeft gezeten.

