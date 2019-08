Omstreden Gents gebouw verblindt mensen op straat

Buurtbewoners van de Diamond klagen dat nieuw kantoorgebouw vlakbij het treinstation Gent-Sint-Pieters het zonlicht zo fel weerkaatst dat ze niets meer kunnen zien. De bouw van het complex deed door het jarenlange protest van de buurtbewoners al heel wat stof opwaaien.Normaal gezien zorgt een stralende zon voor een glimlach op ons gezicht, maar in de buurt van de Diamond in Gent gaan de zonnestralen gepaard met dichtgeknepen ogen. Volgens buurtbewoners weerkaatsen de glazen panelen van het nieuwe kantoorgebouw vlakbij het station Gent-Sint-Pieters de zon te fel. Daardoor zou het voor automobilisten in de Koningin Fabiololaan vooral tussen 11 en 13 uur moeilijk zijn om goed te zien. “Op zonnige dagen wordt het verkeer verblindt en dat is levensgevaarlijk”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.Momenteel krijgt het gebouw nog voor een deel buitenbekleding aangemeten. Die is wel enkel voor de onderkant voorzien en zou de glazen panelen niet bedekken. Voorlopig zijn er nog geen klachten over de reflectie binnengelopen bij het infopunt van het project Gent-Sint-Pieters. Gents mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) waarschuwt wel dat hij niet veel kan doen aan de situatie. “In principe is de eerste verantwoordelijke altijd de weggebruiker zelf. Die moet zich aanpassen aan de omstandigheden van de weg. Maar mocht er een ongeval gebeuren, en de bestuurder in kwestie wijt dat aan de reflectie van De Diamant, dan kan via de verzekeringen wel de eigenaar van het gebouw aansprakelijk gesteld worden.”Wat vaststaat, is dat de buurt geen fan is van de Diamond. Het gebouw moest een architecturaal icoon van Gent worden en is ontworpen door het New Yorks architectenbureau Asymptote, maar al van bij de aanvang zag de buurt de komst van het grote complex niet zitten. De Diamond telt 17.000 vierkante meter kantoorruimte verdeeld over 6 verdiepingen. Het doel was om het gebouw in 2013 te openen, maar door de protesten hebben de werken heel wat vertraging opgelopen. Ondertussen is de Diamond zo goed als klaar.