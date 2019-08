Toilet in Florida explodeert door blikseminslag

Marylou Ward zegt dat de explosie het luidste geluid was dat ze ooit heeft gehoord, en dat ze ook de geur van rook waarnam.



PORT CHARLOTTE, Fla. (AP) - Een vrouw uit Florida zegt dat de bliksem haar septic tank heeft vernietigd en een toilet in haar huis heeft laten ontploffen.

Marylou Ward vertelt televisiestation Wink News dat het enige toilet in haar huis in Port Charlotte op zondag in honderden stukken werd verbrijzeld.

Ward zegt dat de explosie het luidste geluid was dat ze ooit heeft gehoord, en dat ze ook ze een rooklucht waarnam. Ze zegt dat een loodgieter vertelde dat haar bliksem het methaangas heeft getroffen dat in de pijpen was ontstaan door uitwerpselen.

Ward zegt dat ze het toilet en het septische systeem moet laten repareren, maar ze is dankbaar dat niemand gewond is geraakt.



