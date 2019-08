Nederlander poseert op hilarische wijze terwijl hij geflitst wordt

Een Nederlandse lolbroek heeft zich laten flitsen om een geestige foto van zichzelf te laten nemen. Een duur grapje, maar wellicht ook een lach op het gezicht van de politie.Als je dan toch moet betalen voor een snelheidsboete, kan je even goed moeite doen om deftig op de foto te staan. Dat is althans wat onderstaande Nederlander moet gedacht hebben. Hij reed twee weken geleden als passagier mee in een Volkswagen Golf op de Rijksstraatweg in Wassenaar.Kennelijk wist hij waar de flitspaal stond en reed de chauffeur bewust iets meer dan de toegelaten 70 km/u om geflitst te worden. Dat gebeurde ook, en op dat moment deed de passagier de autodeur open en gaf hij de flitspaal een brede lach en een dikke duim.