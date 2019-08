Meeuwen pikken je eten minder snel als je naar ze blijft kijken

Een meeuw steelt minder snel je eten als je naar hem blijft staren dan wanneer je wegkijkt. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse Madeleine Goumas van de universiteit van Exeter.Dat lijkt een goed advies voor iedereen die aan de kust wel eens een frietje of portie vis eet. Meeuwen zijn kleptoparasieten, wat betekent dat ze eten stelen dat door andere dieren is gevangen of gedood.Goumas deed haar onderzoek in Cornwall. Ze legde een verzwaard plastic zakje met patat neer, zodat een meeuw het niet echt zou kunnen stelen. Als er een meeuw in de buurt kwam, startte ze haar stopwatch. Vervolgens bleef ze staren naar de meeuw, of keek juist weg.Van de 70 meeuwen die nieuwsgierig waren, waren er 27 die op de patat afkwamen. Als Goumas niet keek, wilden ze alle 27 het zakje meepikken. Maar als ze wel naar ze staarde, deden de vogels gemiddeld 21 seconden langer over het benaderen van de patat of kwamen zij er zelfs helemaal niet in de buurt.Volgens de onderzoekster is dit verschil waarschijnlijk een gevolg van een afkeer die meeuwen hebben van het bekeken worden.Het viel Goumas ook op dat veel meeuwen helemaal niet bij voedsel willen komen als er een mens in de buurt is. Volgens haar worden ze dus ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld. "De meeste zilvermeeuwen zijn op hun hoede als er mensen in de buurt zijn", zegt ze tegen The Times. "De reputatie van de hele soort is dus eigenlijk gebaseerd op het gedrag van een klein aantal vogels."Ze waarschuwt dat het niet goed gaat met de meeuwen. "En door hun slechte reputatie zal het waarschijnlijk nog minder gaan. Maar ze zijn nodig voor de biodiversiteit in het Verenigd Koninkrijk.""Het is een feit dat meeuwen het weten als je naar ze kijkt, zelfs met een verrekijker. Ze weten het ook wanneer je langs ze heen kijkt", zegt Kees Camphuijsen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). "Ze houden daar niet van en vinden het zeer verontrustend."Toch lijkt staren naar een meeuw niet de manier om te voorkomen dat ze je patat, vis of broodje stelen, zegt Camphuijsen. "Meeuwen zijn heel behendig in het beroven en ze doen dat bij voorkeur van achteren. Soms werken ze zelfs in duo's, waarbij de eerste het eten uit je handen slaat en de tweede het van de grond raapt."De meeste rovers zijn mannetjes. "Die zijn sterker en brutaler. Dat moet wel, want ze wagen zich tussen de mensen en dat is wel degelijk gevaarlijk."