Vandalen gooien bijenkasten om in Hilversum

HILVERSUM - Vandalen hebben afgelopen weekend drie bijenkasten omgegooid op het Hilversumse Mediapark. Stuk is er niets, maar het is nog maar de vraag of het bijenvolk de klap te boven komt.Wandelaars zagen de omgevallen kasten liggen toen ze er langs liepen en trokken meteen aan de bel.Imker Ben Bus van De Gooise Bij, die de 35 bijenkasten op het Mediapark beheert, is erg geschrokken. Volgens hem staat vast dat de omgevallen kasten het werk is van vandalen. "Zulke kasten zijn best zwaar en ze staan heel stevig. Dat valt niet zomaar om, zelfs niet als het hard zou waaien. Daar komt nog eens bij dat het niet de eerste keer is. Een paar maanden geleden hebben ze ook al een kast omgegooid", vertelt Bus.Wie het voorzien heeft op de bijenkasten, en vooral waarom, wil de Hilversumse imker graag weten. "Er hangen wel eens een paar jongeren in de buurt, misschien hadden ze een baldadige bui. Maar het kan ook totaal iemand anders geweest zijn, ik weet het niet. Hoe dan ook: ik hoop dat de daders flink gestoken zijn door de boze bijen. Als ze niet snel genoeg weggerend zijn, is dat zeker gebeurd."Hoe de bijenvolken herstellen van de klap is afwachten. "Het lijkt tot nu toe goed te gaan, al waren de bijen na de klap wel erg gestrest. Er hebben een paar bijen bekneld gezeten dus die zullen het niet overleven maar de meesten komen er wel weer bovenop, verwacht ik. De koningin leeft nog, dat is een grote opluchting."Of de bijen er echt weer bovenop zijn gekomen zal snel blijken. De heide bloeit volop en de volken stonden op het punt weer uit te vliegen naar de hei om stuifmeel te halen en weer nieuwe honing te gaan maken.