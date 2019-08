Gestolen beelden van kunstenares blijken te staan in loods in Warmenhuizen

WARMENHUIZEN - De tientallen beelden waarvan kunstenares Pratum Indrayotha uit Den Helder vreesde dat ze waren gestolen, blijken in een loods in Warmenhuizen te zijn opgeslagen. "Ik ben verheugd over dit blijde nieuws!", reageert Pratum die de waarde van de beelden schat op 30.000 euro.



Ondernemer en verhuurder Gerard van Duin heeft ze februari vorig jaar opgeslagen als onderpand voor niet-betaalde huur. Van Duin: "Dat die beelden gestolen zouden zijn, vind ik een beetje vreemd. Ik heb ze gewoon opgeslagen, ik wist niet eens van wie ze waren."



De beelden stonden samen met andere inboedel in een pand aan het Theresiaplein in Warmenhuizen waar Sylvia D. tien maanden huurachterstand had. Het zou volgens de verhuurder gaan om een bedrag van tienduizend euro. Aan die 'vriendin' Sylvia had Pratum drie jaar geleden de beelden in bruikleen gegeven om ze tentoon te stellen in haar beautysalon Uiterlijk. Maar al snel verwaterde het contact. Omdat Pratum vaak in Thailand is, merkte ze pas een maand geleden dat de beelden echt weg waren.



Verhuurder Van Duin is bereid de beelden terug te geven aan de kunstenares, maar eerst wil hij een goed gesprek. "Ik wil de beelden zelf niet eens hebben. Als de beelden van haar zijn, gaan ze naar haar terug. Wel wil ik precies weten hoe het zit." Voor de opslag van de beelden heeft Van Duin namelijk kosten gemaakt. En natuurlijk is nog de 10.000 euro huurachterstand van de 'goeie vriendin' van Pratum. Bovendien heeft Pratum door haar beelden tentoon te stellen gebruik gemaakt van de ruimte, en daar wist Van Duin niets van.



De kunstenares heeft aangegeven graag in gesprek te gaan met de verhuurder over het terugkrijgen van de beelden. Of er dan geld moet worden betaald, laat de verhuurder in het midden. Sylvia D. blijft voor zowel Gerard van Duin als voor Pratum Indrayotha spoorloos. Ook NH Nieuws heeft haar via verschillende adressen en telefoonnummers helaas niet weten te traceren voor haar versie van het verhaal.

10-08-2019 14:30:03 Mamsie

Een ingewikkeld verhaal. Maar de betrokkenen lijken het zelf ook niet helemaal te begrijpen.

10-08-2019 14:34:34 botte bijl

@Mamsie :

misschien kunnen wij het ze uitleggen misschien kunnen wij het ze uitleggen

10-08-2019 15:35:23 Mariekez

Tja zal zegen, beelden terug en via een rechter laten lopen. Maar ja daar komen ook weer kosten van en diegene die al moet betalen is spoorloos. Ingewikkeld inderdaad

10-08-2019 15:58:12 zekerlezen

Die warme huizen zullen iig inderdaad warm blijven met de opwarming van de aarde.

10-08-2019 16:02:09 zekerlezen

zou die dan een mega-oplichter blijken te zijn? Heeft alle schijn tegen zich.



En 10 maanden is enorm genereus, als ik hier met een maand achterstand loop, vlieg ik al de deur uit.

10-08-2019 16:54:37 Emmo

@botte bijl :

@Mamsie :

misschien kunnen wij het ze uitleggen Quotemisschien kunnen wij het ze uitleggen We kunnen allicht een poging wagen,

10-08-2019 16:57:18 botte bijl

@Emmo :

dat wordt hier ongetwijfeld gedaan dat wordt hier ongetwijfeld gedaan

