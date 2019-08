Mensen met tattoo zijn “psychisch ziek” in Iran

Wie in Iran een tattoo heeft en een rijbewijs wil aanvragen, moet voortaan slagen voor een psychologische test. “Tatoeages zijn een soort zelfverwonding en mensen die dat doen, lijden eventueel aan psychische stoornissen”, zegt een politiewoordvoerder aan het staatspersbureau Irna.



Tatoeages golden tot nog toe in de islamitische republiek als “tekenen van de westerse cultuurinvasie”, die de islamitische waarden in gevaar brengen. Nu zijn ze ook een psychische ziekte. Toch worden tattoos steeds populairder bij jongeren in Iran, tot ergernis van de autoriteiten.



Een bekend voorbeeld was het geval van de kapitein van de Iraanse nationale voetbalploeg, Ashkan Dejagah (foto links). De ethische commissie van de Iraanse voetbalbond wilde hem drie jaar geleden schorsen wegens zijn tatoeages. Zover kwam het echter niet. De voetballer speelt sindsdien in truitjes met lange mouwen.

Reacties

10-08-2019 08:10:13 zekerlezen

Ik ben ook nooit echt een fan ervan geweest, vooral als je enige kennis heeft van de menselijke huid en dermatologie. Je vraagt je af waarom ze zich dat aandoen. En echt mooi vond ik het ook niet.



Maar volgens diezelfde redenering kunnen tabaksrokers ook allemaal een psychologische test ondergaan. Waar houdt het op?

10-08-2019 08:28:52 Emmo

Volgens dezelfde redenatie zou je kunnen zeggen dat iedereen die het niet met mij eens is "geestelijk ongezond" is.

Sommige politici doen dat nog wel eens... @zekerlezen : Inderdaad. Waar leg je de grens bij "geestelijk gezond" of "ongezond".Volgens dezelfde redenatie zou je kunnen zeggen dat iedereen die het niet met mij eens is "geestelijk ongezond" is.Sommige politici doen dat nog wel eens...

10-08-2019 08:33:59 zekerlezen

@Emmo : trumpje doet dat. Politiek tegenstanders zijn de vijand en allemaal criminelen. Doodeng gewoon.

10-08-2019 09:00:55 stora

Dat lijkt me ook niet geestelijk gezond @Emmo , dan zou jij altijd gelijk hebben.Dat lijkt me ook niet geestelijk gezond

10-08-2019 09:24:10 Emmo

Net als de bard van Asterix: De meningen zijn verdeeld: Hijzelf vindt dat hij geniaal is, de rest van het dorp vindt dat niet



: Trump is niet de enige...



10-08-2019 09:32:20 Emmo

@zekerlezen : In de wiskunde is twee maal negatief positief

