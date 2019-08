Man op vakantie in buitenland 'ziet' zijn motor in Nederland rijden

Een motoreigenaar keek wel heel vreemd op toen één van zijn motoren zich verplaatste richting Rotterdam, terwijl hij zelf ruim 1600 kilometer van zijn woning in Dirksland zat. 'De man belde direct de politie, waardoor de motor snel konden worden teruggevonden', zo meldt de politie dinsdag.



De man was samen met zijn vrouw op vakantie in het buitenland en had in een van zijn motoren een GPS-zender geplaatst. Toen hij zag dat een van de motoren zich verplaatste richting Rotterdam, belde hij direct de politie. Hij gaf aan dat hij een GPS-zender had gemonteerd in de motor en dat daarop te zien was dat de motor nu stilstond in Rotterdam, ter hoogte van de Boogschutterstraat.



Agenten in Rotterdam besloten hierop te gaan kijken bij de woning. In de woning in Rotterdam trof men enkele motoren aan waaronder de motor met de GPS uit Dirksland. De verdachten waren al druk bezig onderdelen uit de motor te halen. Een 24-jarige en 25-jarige man zijn aangehouden.

