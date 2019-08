Geen 1 april: Multivlaai verkoopt een gehaktballen-met-pindasausvlaai

Het moet niet gekker worden. Bij Multivlaai kun je sinds kort een 'gehaktballen met pindasausvlaai' bestellen. 'De gangmaker op ieder feestje', schrijft de winkel bij het product.De gehaktballen met pindasausvlaai is gebaseerd op 'een typisch oer-Hollandse lekkernij'. Volgens de bakker is het een heerlijke hartige vlaai, die nog lekkerder smaakt als je hem verwarmt op de barbecue of in de oven."We zien dat er meer belangstelling is voor hartige producten. Omdat we middenin het barbecueseizoen zitten, dachten we: waarom stoppen we geen gehaktballen met pindasaus in een vlaai?", zegt een woordvoerder tegen Editie NL. "Zeker als je hem op de barbecue legt, heeft de vlaai een hele bijzondere smaak.De vlaai ligt sinds een paar dagen in de winkel en Multivlaai krijgt naar eigen zeggen heel veel leuke reacties. "Online gaan de bestellingen heel goed. De vlaai staat inmiddels in de top 10.Volgens de woordvoerder probeert de winkel een paar keer per jaar iets geks te bedenken. "Historisch gezien is de vlaai een zoete snack, maar er zijn tegenwoordig zoveel verschillende smaken. Deze vlaai is natuurlijk met een knipoog gemaakt en blijft een maand of twee in de schappen liggen.""Gadverdamme. Dit is echt niet best", zegt foodblogger Leonie ter Veld lachend tegen Editie NL. "Gehaktballetjes met pindasaus zijn natuurlijk super lekker, maar om ze nou in een vlaai te stoppen. Je wil toch geen hele punt?"Leonie vraagt zich af wat de definitie van een 'vlaai' tegenwoordig is. "Het is natuurlijk begonnen met de frikandellenvlaai, dat was een groot succes. Maar nu er vaker vreemde smaken komen, lijkt het geen grap meer te zijn."Vooral het barbecue-element vindt ze bijzonder. "Je kunt je al afvragen wat een vlaai in hemelsnaam op de barbecue doet. Maar een vlaai met gehaktballen en pindasaus op een barbecue is echt helemaal insane."Je voelt hem al aankomen; bij Leonie ligt de vlaai deze zomer niet op de grill. "Er zullen echt mensen zijn die dit heel leuk vinden, maar op mijn Instagram Story zul je hem niet voorbij zien komen."