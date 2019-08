Enorme blunder in Brits ziekenhuis: man per ongeluk besneden

Een Britse man is door een fout van het ziekenhuis per ongeluk besneden. De 70-jarige Terry Brazier had vorig jaar eigenlijk een ingreep aan zijn blaas moeten ondergaan.



Het ziekenhuis in Leicester zegt de blunder enorm te betreuren. Brazier krijgt een schadevergoeding van 20.000 pond (bijna 22.000 euro).



Het duurde na de ingreep nog zo'n twee uur tot iemand hem kwam informeren over de vergissing. De man kreeg naar eigen zeggen de mededeling 'sorry, we hebben u besneden'.



Het ziekenhuis gaf later in een brief toe dat noodzakelijke controles niet waren uitgevoerd. Daarom besloot Brazier het er niet bij te laten zitten. "Er zijn grappen over gemaakt, maar dit heeft ook een serieuze kant", zegt hij. "Het had slechter kunnen uitpakken voor iemand anders. Het foute lichaamsdeel had geamputeerd kunnen worden."

07-08-2019 11:39:29 Mamsie

Quote:

Het foute lichaamsdeel had geamputeerd kunnen worden."



Nu is het foute lichaamsdeel alleen besneden. Is het nu niet fout meer?

Maar de behandeling aan zijn blaas, is die nog niet gebeurd?

Daarvoor zal hij ws liever naar een ander ziekenhuis willen gaan. Nu is het foute lichaamsdeel alleen besneden. Is het nu niet fout meer?Maar de behandeling aan zijn blaas, is die nog niet gebeurd?Daarvoor zal hij ws liever naar een ander ziekenhuis willen gaan.

07-08-2019 11:43:30 botte bijl

er is daar iets met toeten en blazen

07-08-2019 12:03:28 botte bijl

@allone :

denk eens dubbelzinnig en Duits denk eens dubbelzinnig en Duits

