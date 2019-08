Cipiers in Braziliaanse gevangenis arresteren smokkelduif

Een bende in Brazilië dacht een goede manier te hebben on drugs en geheime berichten te smokkelen naar een zwaarbeveiligde gevangenis. Maar helaas: de smokkelduif kon worden gevangen.De directeur van de gevangenis laat de 'verdachte' vol trots zien in een filmpje dat viral ging. De 'gevederde wetsovertreder' is door cipiers gevangen in het zwaarbeveiligde cellencomplex van de PSM-gevangenis in de stad Maceió.Volgens de gevangenisdirecteur is duidelijk voor wie de duif vloog. Hij droeg een rood zakje met daarop de letters PCC. Dat staat voor 'First Capitol Command', een beruchte bende in Brazilië."Ze gebruiken deze vogel, deze duif, om spullen te verstoppen. Mogelijk om drugs mee te vervoeren of berichten te sturen", zegt de directeur. Het is onduidelijk of het smokkelen is gelukt. Er zat namelijk niets in het zakje van de duif, toen hij werd gevangen.