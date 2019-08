Jongeman licht Amazon voor 330.000 euro op met ingenieuze truc

Een 22-jarige Spanjaard heeft flink geprofiteerd van het terugbetalingsbeleid van Amazon. De jongeman wist dat pakketten bij de Amerikaanse internetgigant automatisch geïdentificeerd worden op basis van gewicht, en vulde daarom zijn bestellingen op met zand tot het exacte gewicht van het originele product bereikt was. Vervolgens stuurde hij het pakket terug en incasseerde de terugbetaling. De zwendel leverde hem honderdduizenden euro’s op.



Door de dagelijkse toevloed en doortocht van duizenden pakketten is het onmogelijk om elk pakje individueel te controleren. Daarom hanteert Amazon een automatische identificatie op basis van gewicht, waarna de pakketten op de juiste plaats in het magazijn gestockeerd worden. Daarbij komt geen menselijke controle aan te pas.



Het gebrek aan menselijke controle bij Amazon vormde de basis voor een ingenieuze zwendel van een 22-jarige Spanjaard uit Palma de Mallorca en diens vriend. Het duo bestelde items van de webwinkel, vulde het pakket met zand tot het exacte gewicht van het bestelde product bereikt was, stuurde het pakket terug en incasseerde de terugbetaling.



Ze passeerden zelfs twee keer langs de kassa door het bestelde product te verkopen – uiteraard zonder de originele verpakking – via een zelf-opgerichte webshop.



De oplichting kwam aan het licht toen een Amazon-medewerker steekproefgewijs een pakket had geopend en tot zijn stomme verbazing enkel zand aantrof. Het Amazon-account van de jongeman werd meteen opgeschort en hijzelf werd gearresteerd.



De Spaanse justitie is een strafrechterlijke procedure gestart voor fraude en deelname aan een criminele organisatie. De beschuldigden riskeren zes jaar achter de tralies. Intussen is de twintiger na de betaling van een borgsom van 3.300 dollar weer op vrije voeten.



Volgens de Spaanse internetkrant El Espanol betreft het de grootste oplichting ooit waar Amazon de dupe van werd in Europa, en de tweede grootste wereldwijd.

Reacties

07-08-2019 08:23:53 Mariekez







Geniaal

07-08-2019 08:33:32 Emmo









Quote:

Door de dagelijkse toevloed en doortocht van duizenden pakketten is het onmogelijk om elk pakje individueel te controleren. Nee hoor. Dat kan best. Alleen vindt Amazon dat te duur. Jezelf laten bezwendelen is goedkoper.



Laatste edit 07-08-2019 08:33 Nee hoor. Dat kan best. Alleen vindt Amazon dat te duur. Jezelf laten bezwendelen is goedkoper.

07-08-2019 08:35:09 zekerlezen







Waarom doen ze geen röntgen-scanners, beetje zoals de TSA, maar dan iets minder paranoïde

07-08-2019 08:52:49 botte bijl









@Mariekez :

niet geniaal genoeg want hij is betrapt, en het blijft diefstal.... niet geniaal genoeg want hij is betrapt, en het blijft diefstal....

07-08-2019 09:01:29 Mariekez











Inderdaad, idee geniaal alleen verder na denken en voorkomen dat je betrapt wordt en het blijft diefstal ja. @botte bijlInderdaad, idee geniaal alleen verder na denken en voorkomen dat je betrapt wordten het blijft diefstal ja.

