Duizend dollar voor uitverkorene die twee dagen zonder technologie overleeft

Het internetbedrijf Satellite Internet uit de Amerikaanse deelstaat Utah schrijft een originele wedstrijd uit: de ‘Digital Detox Challenge’. Het enige wat de kandidaat moet kunnen: twee dagen zonder smartphone, laptop, tv, internet of andere technologie overleven tijdens een verblijf in een Airbnb temidden de prachtige wildernis van het Joshua Tree National Park.



Het bedrijf uit Salt Lake City betaalt de volledige driedaagse trip voor één of twee personen en geeft bovendien een geldprijs weg van 1000 dollar, of zo’n 900 euro. Naar eigen zeggen wil het bedrijf dat de kandidaat “tot rust komt en de natuur herwaardeert, ver weg van alle technologie” door wandelroutes te verkennen, te mediteren, sterren te kijken of simpelweg in de hangmat te chillen.



De detox duurt zo’n twee dagen en nachten. Op de derde en laatste dag is gebruik van technologie weer toegestaan zodat de kandidaat zijn/haar ervaringen kan delen met de wereld.



“Misschien ben je verslaafd aan sociale media. Misschien ben je een newsjunkie. Of misschien heb je in lengte van jaren geen echte vakantie meer gehad zonder met je gedachten bij je werk te zijn. Wat je relatie met technologie ook mag zijn, we willen van jou horen”, promoot Satellite Internet de wedstrijd.

Reacties

07-08-2019 06:30:27 Mamsie

Lijkt me geen slecht aanbod. Een mooi boek mee voor de avonden.... niet verkeerd.

07-08-2019 06:35:46 zekerlezen

Dit soort aanboden komen om de zoveelste tijd voor, 1000 voor twee dagen lijkt me wel te doen. Zolang de prijs/per dag minstens zoveel is als wat je op het werk verdient.

07-08-2019 08:50:02 botte bijl

twee dagen zou moeten lukken, als er wel iets is om eten mee te koken, want een pizza bestellen kan ook niet

