Man had net zijn nieuwe auto opgehaald toen hij over de kop sloeg: De auto ligt nu op de sloop

MILL - De bestuurder die vrijdagmiddag met zijn nieuwe Renault Scenic over de kop sloeg, had hem net opgehaald bij de dealer. Van de wagen is niets meer over. “Het is heel erg vervelend.”De automobilist, die anoniem wil blijven, was vrijdagmiddag vanuit Nuenen onderweg naar zijn huis in Mill. “Ik had net mijn auto opgehaald bij de autozaak. Het regende en ik zag de auto voor mij te laat. Vervolgens sloeg ik over de kop.”Wonder boven wonder bleef de bestuurder ongedeerd. “Ik kon zelf uit de auto komen, maar het was natuurlijk wel schrikken. Ik werd opgehaald door mijn zoon en met mij gaat ondertussen alles goed.”Dat kun je niet zeggen over de auto die hij nog maar net in zijn bezit had. “Mijn auto is total loss en ligt op de sloop.”De 73-jarige man wilde zijn oude auto verkopen zodat hij in de Renault Scenic verder kon. Dat zit er nu niet meer in. “Ik wacht nog even af, maar voorlopig rijd ik nog in mijn oude wagen.”