Bever houdt zorgcentrum Boxmeer gevangen: onbereikbaar voor hulpdiensten en vrachtwagens

Bevers graven natuurlijk waar ze maar willen. Dat dit soms tot enorme overlast kan leiden, blijkt wel in Boxmeer. Daar hebben bevers grond weggegraven bij de brug die leidt naar woon-zorgcentrum Sint Anna bij het Kasteel van het dorp. Hierdoor kunnen vrachtwagens het zorgcentrum niet meer goed bevoorraden.



Het probleem speelt al zeker sinds maart van dit jaar. Omdat de bevers een burcht, een enorm gangenstelsel, gegraven hebben in de talud onder de brug kan het wegdek instorten. Uit voorzorg mogen er absoluut geen vrachtwagens meer overheen rijden. “Het is de enige toegangsweg naar de instelling”, legt Kees Swaanen van Erfgoed Julie Postel uit.



Het zorgcentrum ligt op het terrein van de Zusters van Julie Postel. “Hier wonen 180 ouderen die voorzien moeten worden van eten, drinken en verzorging. Maar ik maak me vooral zorgen om de veiligheid. Stel dat er brand uitbreekt, dan weet ik niet of de brandweer eroverheen kan.”



De beverfamilie mag niet bejaagd worden. “Het is een beschermde diersoort. Maar wat mij betreft is het belang van de bewoners toch groter dan dat van de bevers.”



De bevers hadden geen betere plek uit kunnen kiezen, want honderd meter verderop aan de Limburgse kant van de Maas, mogen de dieren wel afgeschoten worden. Swaanen: “We vragen daar nu ontheffing voor aan. Maar het duurt allemaal wat lang.”



Reacties

06-08-2019 21:10:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.352

OTindex: 71.457

Vangen en verhuizen van deze dieren is geen optie?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: