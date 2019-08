Bus 146 zat klem in greppel

Lijnbus 146 is maandag gestrand op de Biddingweg bij Swifterbant. De buschauffeur ontdekte dat hij verkeerd was gereden en wilde keren, maar daarbij is het achterste deel van de bus naast de weg in de greppel terecht gekomen.Busbedrijf Connexxion heeft een sleepvoertuig geregeld. Het voertuig heeft de bus in de loop van de middag uit de greppel getrokken.De acht passagiers van de bus waren eerder al door Connexxion opgehaald en verder vervoerd.