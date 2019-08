Thaise tempel, inclusief groot Boeddhabeeld, weer te zien vanwege droogte

In Thailand is een oude bezienswaardigheid opnieuw heel populair geworden. De Wat Nong Bua Yai-tempel was jarenlang niet te zien omdat het gebouw onder water stond, maar is nu vanwege de droogte weer herrezen uit het water. Duizenden mensen hebben de afgelopen dagen de tempel bezocht, onder wie ook boeddhistische monniken die bloemen hebben neergelegd.De tempel liep twintig jaar geleden onder water door de bouw van een dam in de buurt. Door de droogte staat nog maar 3 procent van het water in het door de dam gecreëerde reservoir. Daardoor is de gehele tempel nu te zien. Om de tempel heen staan de restanten van 700 huizen. Op de grond liggen, naast stenen en stukken van het gebouw, veel dode vissen."De tempel staat normaal volledig onder water. In het regenseizoen zie je helemaal niets", vertelt een van de bezoekers, de 67-jarige Somchai Ornchawiang, tegen persbureau Reuters.Een andere bezoeker, de 38-jarige Yotin Lopnikorn, vertelt dat hij zich de 'droge tempel' nog goed kan herinneren. "Toen ik jong was kwam ik hier altijd met vrienden heen en spraken we af bij de olifantenbeelden aan de voorkant." De tempel was toen het centrum van de stad. Er werden rituelen uitgevoerd, feesten gevierd en ook lessen gegeven.Volgens het meteorologische instituut van Thailand heeft het land last van de zwaarste droogte in tien jaar. Niet alleen bij deze dam staat het water laag, veel plekken kampen met een lage waterstand.In 2015 stond het water bij de Wat Nong Bua Yai-tempel ook al lager. "Het is de tweede keer dat ik de tempel in deze staat zie", zegt Yotin. "Nu weet ik zeker dat we deze plek moeten redden."