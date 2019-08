14 keer worden gepakt voor rijden zonder rijbewijs en nog gewoon rondrijden, het kán in Nederland

De Rotterdamse verkeerspolitie heeft maandag een 32-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden die zonder geldig rijbewijs rondreed. Het was de veertiende keer sinds 2014, meldt de politie. Het voertuig waar hij in zat is in beslag genomen.



Het rijbewijs van de man werd eerder ongeldig verklaard omdat hij diverse malen met alcohol op achter het stuur was aangetroffen.

Reacties

09-08-2019 16:14:56 DOAfan1

Bijzonder hardleers....

Oppakken die handel

