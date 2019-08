Jonge vrouw houdt plasstop op klif, maar valt haar dood tegemoet

Een Britse vrouw is overleden nadat ze van een klif is gevallen. Ze was in het donker op zoek naar een plekje om te plassen tot het noodlot toesloeg.Het tragische ongeval vond plaats op 25 maart, maar werd nu pas bericht. Faye Reed was die avond met enkele vrienden op stap met de auto. Toen ze bovenaan Beachy Head in East Sussex waren, vroeg de 22-jarige vrouw uit Brighton om even een plasstop te houden.Het was donker en Faye had al een beetje gedronken, maar ze moest erg dringend. Ze stapte uit de wagen en ging op zoek naar een plekje, tot haar vrienden plots een luide schreeuw hoorden. Faye had de afgrond niet gezien en was per ongeluk te ver gewandeld.Met de hulp van de kustwacht vond de politie de volgende morgen het levenloze lichaam van Faye aan de voet van de klif. Er werd een kleine hoeveelheid alcohol in haar lichaam aangetroffen, maar niet in die hoedanigheid dat ze dronken was.De vader van Faye, Trevor, beschreef zijn dochter als iemand die voluit van het leven genoot. “Het was een waar genoegen om haar vader te zijn. Ze was knap, mijn trots en geluk. Ze had veel vrienden, maar ze bezocht me voortdurend. Ze was nog bij me langs geweest de avond voordat ze met haar vrienden uitging”, vertelde hij aan The Sun.Beachy Head is een bekende kaap aan de zuidkust van Engeland, nabij het stadje Eastbourne in East Sussex. De prachtige krijtrotsen behoren met hun hoogte van 162 meter tot de hoogste van Engeland.