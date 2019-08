Toilethokje omgetoverd tot tropische graffiti-verrassing

HOORN - Het Julianapark in Hoorn kampt al langer met vandalisme en verloedering. Gemeente Hoorn onderneemt verschillende initiatieven om dit tegen te gaan. Zo sloegen zij ook de armen ineen met graffiti-artiest Sjaak Kooij (37) uit Den Oever en vroegen hem een toilethok om te toveren tot een kunstwerk. En zo geschiedde..Toch kwam het allereerste contact bij Sjaak zelf vandaan. "Ik heb de gemeente benaderd dat ik graffiti-artiest ben en zodoende ben ik met ze om tafel gegaan. Even later kreeg ik een bericht over het toilethuisje op het strandje in het Julianapark."Kooij bedacht een ontwerp waar, volgens hem, iedereen 'plezier aan kan beleven'. "Het was ook één van de ideeën om het park weer tot leven te wekken. Ik wilde het toegankelijk maken zodat het iedereen aanspreekt."Over vandalisme heen spuitenHet park wordt steeds meer opgeleukt. Inmiddels ligt er een vlot voor het zwempubliek, is er een winkeltje zodat mensen iets kunnen kopen en volgens Kooij is ook dit toilethuisje een onderdeel van de vernieuwing. "Maar ik heb wel over het vandalisme heen gespoten. Ik zag namelijk dat er ook al wat gesloopt was aan deze deuren."Vooralsnog gaat het om slechts één toilethuisje wat van Kooij mocht bewerken, maar hij hoopt dat er meer volgen. "We krijgen veel positieve reacties, dat is echt heel erg leuk. Dus misschien mag ik nog een keer langskomen."