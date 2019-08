Uitgeputte kat zit maar liefst vier dagen vast in boom in Rolde

De brandweer heeft maandagmiddag een kat gered uit een boom, achter een kantoorgebouw in de Asserstraat in Rolde. Het dier zat daar al zeker vier dagen.Bezorgde medewerkers van Buro Hollema ontdekten de zwarte kat vier dagen geleden. Het dier bleek vandaag nog steeds op een tak in de metershoge boom te zitten en daarom werd de brandweer gewaarschuwd. „Het beestje leek behoorlijk uitgeput”, zegt een van de medewerkers.De brandweer kon niet op een veilige manier bij de kat komen. „De hoogwerker kan hier niet komen en we hebben niet de spullen om veilig in de boom te klimmen”, meent een brandweerman.De spuitgasten zagen daarom maar een oplossing: de brandslang. Het dier was kennelijk banger voor water dan voor de hoogte en klom steeds een stukje verder naar beneden. Eenmaal beneden bleek de kat nog allerminst uitgeput: hij nam snel de benen, het bos in.