Duitser rijdt door rood, zoontje belt politie

De Duitse politie heeft vrijdag een ongewone noodoproep binnengekregen: een 5-jarig jongetje belde het alarmnummer om te zeggen dat zijn vader door rood was gereden.



De meldkamer van Unterfranken, in het noordelijke deel van Beieren, kreeg de jongen vrijdagmiddag aan de lijn. Er was korte tijd een kinderstem te horen, maar de hoorn werd er snel opgelegd. Daarop belde de beambte het nummer terug.



Deze keer kreeg de meldkamer de vader aan de lijn, die zich verontschuldigde voor zijn zoon. Hij gaf de telefoon aan zijn zoon, die vervolgens boos vertelde dat zijn vader "twee keer door rood" was gereden en daarom "opgesloten moest worden".



Na een goed gesprek met de beambte vond het jongetje het niet langer nodig dat de politie een patrouillewagen langs zou sturen.

Reacties

Die vader leert er hopelijk wel van om niet meer door rood te rijden.

Je kan er als ouder wel om lachen maar het joch heeft wel gelijk.

Misschien geen nachtje cel waard maar op overtredingen staat wel een boete. Ik hoop alleen maar dat die vader later zijn woede op kindlief niet heeft afgereageerd.

Mijn kleindochter, die tegenwoordig op de bijrijdersstoel zit, vroeg uitleg over de werking van de stoplichten.

Mijn dochter vertelde hoe dat zat en eindigde het verhaal met:En nu is het groen en gaan we wéér rijden.

Waarop dochter vinnig antwoordde: Maar je was wél laat hoor mamma.

Vier jaar oud en heeft commentaar op de rijstijl van moeders.

Ja, zó zijn kleuters!

Gelukkig heeft ze niemand gebeld, haha

Verder maakte ik ook als peuter geregeld dat soort opmerkingen zei mijn moeder. @Mamsie : laat op welke manier? Dat ze niet binnen 0,0003 van een seconde gelijk gas gaf?Verder maakte ik ook als peuter geregeld dat soort opmerkingen zei mijn moeder.

