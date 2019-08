Geen appelsap maar afwasmiddel: peuter vergiftigd in Frans restaurant

Een peuter van 22 maanden oud heeft in een luxe Frans restaurant vaatwasmiddel binnengekregen in plaats van appelsap. Het kind ligt op dit moment in een kunstmatige coma in het ziekenhuis en de kans is aanwezig dat haar slokdarm zo ernstig beschadigd is, dat deze verwijderd moet worden.



Dat heeft de Franse politie vandaag bevestigd na berichtgeving in de krant Ouest-France. Het gebeurde afgelopen donderdag toen een echtpaar samen met hun peuter naar het Franse restaurant La Fontaine aux Bretons gingen voor een lunch.



Ze bestelden appelsap voor hun kind Elisabeth, maar toen ze het drankje innam, reageerde ze raar. "Ik dacht daarom dat het alcohol was", vertelt de vader tegen Ouest-France. "Bij het proeven verbrandde ik mijn lippen, mijn vrouw slikte het bijna in."



Elisabeth werd naar het ziekenhuis gebracht en daar in kunstmatige coma gehouden. Haar situatie is nu stabiel, maar volgens haar vader is de kans aanwezig dat haar slokdarm dusdanig is aangetast dat ze die zal verliezen.

