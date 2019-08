Swastika komt tevoorschijn bij opknapbeurt woning in Emmen

Een woning aan de Stationsstraat in Emmen trekt deze weken veel bekijks. De gevel van het huis wordt ontsierd door een swastika, het symbool dat vooral geassocieerd wordt met de nazi’s, al draait dit exemplaar wel de andere kant op.Het ‘hakenkruis’ kwam een week of twee geleden tevoorschijn tijdens werkzaamheden aan de gevel van het huis. Het pand maakt onderdeel uit van een blokje van drie en al deze woningen hebben op de bovenste verdieping twee grote wit geschilderde vierkanten op de gevel staan. Toen de bouwvakkers hier overheen gingen tijdens het zandstralen, kwam de swastika tevoorschijn.Al was dit niet tot verrassing van de woningeigenaar, die niet met zijn naam in de krant wil. Die wist dat het symbool op zijn huis stond en had de goede hoop dat het tijdens de werkzaamheden voorgoed van de gevel kon worden verwijderd, maar dat bleek niet het geval. ,,Het ‘hakenkruis’ is vroeger erin gemetseld met witte stukken beton. Dat valt niet weg te poetsen’’, vertelt hij.Omdat de woningen langs de wandelroute van het Emmer station naar het centrum liggen, lopen veel mensen hier langs en hen ontgaat het symbool ook niet. ,,Tijdens C’est la Vie stonden hier ineens mensen voor de deur die de Hitlergroet brachten en zo op de foto gingen’’, vertelt de woningeigenaar, terwijl hij een foto van het tafereel laat zien, die gemaakt is door een beveiligingscamera. Zijn buurman Albert Veldman ziet ook geregeld mensen omkijken naar de woningen. ,,Als ik het goed begrijp, zijn er heel wat mensen die hier wat van zeggen. Ik kan me ook wel voorstellen dat het mensen raakt die hier heel nare herinneringen aan hebben.’’De woningeigenaar zelf baalt dat het symbool al enige tijd op zijn gevel is te zien. Toch hebben de swastika’s op deze huizen niets te maken met nazi-Duitsland. Dat wil hij graag benadrukken. De huizen zijn volgens Historisch Emmen in 1909 gebouwd in opdracht van bakker H. Reinink. ,,Toen zaten de ‘hakenkruizen’ er al op’’, vertelt hij. ,,In die tijd was die hele associatie met de nazi’s er ook niet.’’ Volgens Historisch Emmen blijkt uit de bewonersgeschiedenis ook niet dat vroegere bewoners een relatie met de bezetter hadden.De eigenaar van het huis denkt dat de swastika’s zijn ingemetseld omdat het een heilig teken is vanuit het hindoeïsme, dat over het algemeen juist symbool staat voor geluk. Gelet op de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog zijn ze later weggewerkt met witte verf, om die associatie te voorkomen.Als het aan de Emmenaar ligt, is de swastika op zijn woning zo snel mogelijk niet meer te zien. Volgens hem zijn de werkzaamheden aan de gevel zo goed als afgerond en heeft hij de witte verf al in huis. Maandag verwacht hij de ladder op te kunnen om de symbolen weg te werken. ,,Want ik wil dit zo snel mogelijk weer bedekken.’’