Kentucky zet schokboot in om vraatzuchtige Aziatische karpers te bestrijden

De Amerikaanse staat Kentucky heeft elektrische 'schokboten' ingezet om de vraatzuchtige Aziatische karper te bestrijden. Door de elektrische schokken springen de vissen het water uit, waarna de verdoofde vissen in de boot geschept worden en verkocht worden aan visverwerkers.De Aziatische karper is een veelvraat die in de Verenigde Staten geen natuurlijke vijanden heeft. De vis plant zich daardoor razendsnel voort en bedreigt de inheemse vissen. Dit veroorzaakt een ramp voor zowel het milieu en de economie.Er worden al jarenlang honderden miljoenen dollars besteed om de vis te bestrijden, maar tot dusver zonder veel resultaat. De enige manier die werkt is om rivier- en kanaaldoorgangen te sluiten, maar dat veroorzaakt problemen voor de binnenvaart.Maar Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources heeft nu deze methode bedacht om de plaag te bestrijden.Van de gevangen vissen wordt kunstmest, visaas en voedselproducten gemaakt.Om te voorkomen dat Aziatische karpers Lake Barkley kunnen binnenzwemmen, werkt Kentucky ook aan een experimentele 'bio-akoestische' visafrastering. Met luchtbellen, geluid en licht moeten de geluidsgevoelige vissen weggeleid worden van de sluizen.Deze methode wordt in Europa en de VS gebruikt voor zalm, maar het is nog nooit ingezet voor karpers, zegt een woordvoerder in een interview met CNN. Door deze maatregel te combineren met visvangst door de commerciƫle visserij hoopt Kentucky het aantal Aziatische karpers flink omlaag te jagen.