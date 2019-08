07-08-2019 11:39:54

Bezit contant geld steeds meer een misdaad

In bijna elk land is het bezit van grote hoeveelheden contant geld strafbaar. In Nederland ligt deze grens bijvoorbeeld op tienduizend euro. In Frankrijk wordt in de tweede helft van 2016 een wet van kracht, die betalingen met meer dan duizend euro contant verbiedt. In Spanje, Italië en Griekenland zijn al langer dergelijke wetten van kracht. Er zijn sterke aanwijzingen, stelt een politiek econoom die al eerder de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de kredietcrisis van 2008-2014 voorspelde, dat straks alle contante betalingen illegaal worden[3].

je schijnt maar een bepaald bedrag aan contanten bij je te mogen hebben