Mannelijke basketballer geschorst wegens zwangerschap

Een voormalig basketbalspeler uit Ohio, Ohio Cooper, is twee jaar lang geschorst door het internationale bestuursorgaan FIBA ​​van basketbal omdat hij niet slaagde voor een drugstest, maar niet om de redenen die je zou verwachten.De Amerikaan, die zijn loopbaan in het Europees basketbal bij Panathinaikos en AEK Athene in Griekenland, evenals AS Monaco in Frankrijk heeft beoefend, was van plan zich bij het Bosnische nationale team aan te sluiten als een genaturaliseerde speler en nam deel aan een ​​routinematige drugstest als onderdeel van het proces dat nodig is om zijn omschakeling te formaliseren.Maar de dingen liepen niet volgens plan toen zijn testresultaten een onverwacht probleem opleverden.Cooper's test vertoonde geen tekenen van prestatiebevorderende verboden stoffen en toonde evenmin de aanwezigheid van recreatieve drugs aan.In plaats daarvan toonde Cooper's test een compleet andere afwijking - er stond dat hij zwanger wasEen rapport van Eurohoops.net legde uit dat zijn monster de aanwezigheid van hCG aantoonde, het menselijke groeihormoon dat tijdens de zwangerschap door de placenta wordt geproduceerd.Volgens het bericht van Yahoo over het incident zou de urine die in de test werd gebruikt, eigenlijk van Cooper's vriendin afkomstig zijn, die misschien niet wist dat ze zwanger was op het moment van de test.Als resultaat van de test heeft FIBA ​​Cooper twee jaar geschorst wegens fraude en komt hij pas in aanmerking om weer te mogen spelen op 20 juni 2020.