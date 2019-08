Snoer, geen slang, leidt tot paniek in Breukelen

Een oudere vrouw uit Breukelen kreeg zaterdag de schrik van haar leven toen ze dacht een slang te hebben gezien onder een kast in haar huis. Ze belde de Stichting Huisdieren Meldpunt Utrecht en die kwam langs, maar de slang bleek geen dier te zijn.De slechtziende vrouw had zich vergist, meldt RTV Utrecht. De 'slang' bleek een geaard verlengsnoer. "Ze kon er zelf ook om lachen", laat de Utrechtse dierenambulance weten.Het gebeurt vaker dat mensen snoeren aanzien voor slangen, zegt Bea Keijzer van het meldpunt. "Mensen hebben vaak verlengsnoeren achter kasten liggen en soms duwen ze ergens tegenaan en dan schrikken ze omdat er iets beweegt." Volgens haar had het ook best gekund dat er een slang zat. "Er zijn heel veel slangen daar. Het is poldergebied."