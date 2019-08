Fenomenale beelden: vliegende Fransman slaagt in tweede poging om Kanaal over te steken

De Fransman Franky ‘raketman’ Zapata is er vanochtend in geslaagd om op een flyboard het 35 km brede Kanaal over te steken. Een eerste poging tien

Reacties

04-08-2019 14:03:30 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 812

OTindex: 41

Had ook dat idee dat het binnenkort zou lukken. Gefeliciteerd.

