Waarom worden dieren niet stoned?

Je zou verwachten dat dieren stoned worden als ze cannabis binnenkrijgen. Maar geiten, apen en herten kunnen de plant zonder problemen eten.



Er zijn planteneters die zich met graagte op de hennepplant Cannabis sativa storten – maar niet vanwege de euforiserende stof tetrahydrocannabinol.



Zo’n 300 insectensoorten doen zich te goed aan deze plant, en ook antilopen, herten, apen en knaagdieren kunnen er zonder probleem van smullen.



Dat deze dieren er niet high van worden, komt doordat ze hun gedrag en hun fysiologie erop af hebben weten te stemmen.



Ten eerste eten de dieren vooral van de plant wanneer het gehalte aan actieve stoffen laag is.

En ten tweede worden de stoffen die op ons mensen wel van invloed zijn, afgebroken door de speciale symbiotische bacteriën of de spijsverteringsenzymen in hun darmen.



Er zijn naast cannabis ook andere gevaarlijke stoffen die dieren in de natuur kunnen eten zonder er last van te krijgen. Zo kunnen de koala, de koekoek en de slang Leimadophis epinephelus zich zonder problemen te goed doen aan enkele van de giftigste dieren en planten ter wereld.



Koala’s leven van eucalyptusbladeren. Het giftige blauwzuur daarin breken ze af in hun extreem grote blindedarm.

Daar staat wel 20 uur slaap per etmaal tegenover.



Koekoeken eten grote vlinderrupsen met lange, giftige haren.

Die haren zetten zich vast in het slijm van de spiermaag, die de koekoek geregeld via zijn snavel uitbraakt.



Een kleine slang met de Latijnse naam Leimadophis epinephelus heeft zich gespecialiseerd in het eten van de zeer giftige gele pijlgifkikker.

De slang heeft mogelijk een stofje in zijn speeksel dat het gif neutraliseert.

Reacties

06-08-2019 12:20:38 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.702

OTindex: 17.599

Ik geloof dat ik liever een bord spinazie heb dan een bord gekookte canabis

06-08-2019 12:26:39 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 864

OTindex: 41

Naja, ik las toch onlangs dat krokodillen high worden van drugsresten die we in onze riolering doorspoelen, dus zo zeker weten we dat ook weer niet. Wellicht ligt het eerder aan het specifieke dier en de specifieke stof.

06-08-2019 12:28:05 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 73.501

OTindex: 31.858

dit is niet onderzocht door wetenschappers die een goed gesprek hadden met die dieren nadat die hadden gebruikt, dus de dieren kunnen knetterstoned zijn zonder dat iemand het door heeft

06-08-2019 12:33:21 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.713

OTindex: 70.942

@zekerlezen : drugresten uit de riolering zijn geen natuurlijke omstandigheid, dus daar is de natuur niet op voorbereid.. Of ze zich zal aanpassen moeten we afwachten.

06-08-2019 12:36:17 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 864

OTindex: 41

@allone : het is bekend dat voor honden bijv enkele soorten alledaags mensenvoedsel giftig zijn of ze worden er high van. Dus ja, dat gaat tegenin de tendentieuze manier waarop het artikel probeert te zeggen dat geen dieren stoned worden van wat dan ook.

06-08-2019 12:39:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.226

OTindex: 21.054

@allone :

Of ze zich zal aanpassen moeten we afwachten. QuoteOf ze zich zal aanpassen moeten we afwachten. Over een paar honderdduizend jaar weten we het

06-08-2019 12:40:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.713

OTindex: 70.942

@zekerlezen : ik geloof dat het artikel alleen zegt dat dieren bepaalde dingen kunnen eten zonder stoned toe worden als hun spijsvertering er op is aangepast. Wat jij aanhaalt zijn uitzonderlijke situaties, waarop niemand is aangepast.

06-08-2019 12:45:16 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 864

OTindex: 41





Het artikel is lomp verwoord geloof ik. Had de schrijver gesierd om die nuance te maken ook al was het alleen al om die dubbelzinnigheid weg te halen. @allone : zo uitzonderlijk is het niet hoor, als geen enkele hond chocola binnen mag krijgen of kaas bijv. Dan noem ik dat eerder universeel. Zal vast niet de bedoeling zijn van de schrijver maar die doet de lezer bewust of onbewust denken dat geen enkel dier stoned kan worden of kwetsbaar is voor actieve stoffen in planten of dieren. Dat is niet zo.Het artikel is lomp verwoord geloof ik. Had de schrijver gesierd om die nuance te maken ook al was het alleen al om die dubbelzinnigheid weg te halen.

06-08-2019 12:46:26 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 864

OTindex: 41

@Emmo : als we ons en de planeet inmiddels maar niet hebben uitgeroeid.

06-08-2019 13:20:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.713

OTindex: 70.942

@Emmo :

@allone :

Of ze zich zal aanpassen moeten we afwachten. QuoteOf ze zich zal aanpassen moeten we afwachten. QuoteOver een paar honderdduizend jaar weten we het maar of we ons dan nog herinneren dat we dat wilden weten?

06-08-2019 13:21:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.347

OTindex: 71.449

Quote:

Waarom worden dieren niet stoned?



Maar wél dronken? Maar wél dronken?

06-08-2019 13:47:57 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.702

OTindex: 17.599

@Mamsie :

Quote:

Waarom worden dieren niet stoned?



Maar wél dronken? QuoteMaar wél dronken? Jazeker, ooit die film "animals are beautiful people" gezien? Daarin zie je een hele verzameling beesten die van gistende marula vruchten hebben gegeten. Olifanten, giraffes, aapjes allemaal ladderzat

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: