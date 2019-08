Met deze boyfriend-knuffel-luidsprekers kan je lekker op je eentje knuffelen

Heb je af en toe nood aan knuffel maar wil je geen contact met mensen? Dan zijn deze ‘boyfriend hug speakers’ dé oplossing.Het bizarre product werd ontworpen door Level-5, een Japans videospelbedrijf, en bestaat uit twee gespierde armen die je rond jezelf kan slaan en een wit kussen met een foto op van een gamepersonage. Om het allemaal nog wat intiemer te maken, besloot Level-5 luidsprekers in de armen in te bouwen. Die kunnen dan muziek afspelen terwijl je innig aan het knuffelen bent met de gespierde armen.MannenVoorlopig bestaat er nog geen vrouwelijke variant, wat eerlijk gezegd een schande is, want mannen verdienen ook wel wat affectie.