Vrouw mishandelt zoon (12) met ijshockeystick om demonen uit te drijven

Een populaire haarstylist heeft haar 12-jarige zoon mishandeld met een ijshockey stok tijdens een maandlange campagne van mishandeling in een poging om demonen uit te drijven.



Maya Mayer uit Rusland injecteerde Anton met hoge doses pijnstillers en kalmerende drugs, waardoor hij niet gilde tijdens de mishandeling.



De 29-jarige vrouw is ervan overtuigd dat haar zoon bezeten is door de duivel. De jongen zei aan de politie dat zijn moeder bleef zeggen dat ze de demonen aan het uitdrijven was.



De jongen werd alleen en uitgehongerd ontdekt door een hotelmanager in een kamer die hij met zijn moeder deelde.

Zijn hele lichaam en gezicht waren bedekt met blauwe plekken.

Injectiesporen waren op zijn benen en billen.



De moeder is gearresteerd voor mishandeling. Ze riskeert een gevangenisstraf van zeven jaar.



Mayer beweert dat haar ouders – die op de jongen letten – hem hebben blootgesteld aan slechte geesten.

Haar zus Olga Kurgozheva zegt: “Ze schreeuwde: ‘Jullie hebben demonen mijn zoon laten overnemen. Het komt door jullie energie en voeding. Demonen wonen in jullie, ze moeten uitgedreven worden’.”



Het jammerlijke is volgens de zus dat Anton gelooft dat hij bezeten is door demonen.



Mayer heeft ook nog een baby van een maand. Beide kinderen zijn door familie opgevangen.

