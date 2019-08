Man vervalst overnamecontract restaurant en krijgt werkstraf

Een 38-jarige Stadjer die het overnamecontract van een restaurant in Zuidlaren vervalste, is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur.

De man stapte in juli 2017 naar de gemeente Tynaarlo voor de benodigde vergunningen voor dit restaurant. Hij overlegde het contract, waarop werd aangegeven dat hij de zaak in Zuidlaren had overgenomen. De ambtenaar vertrouwde de zaak niet en ging op onderzoek uit.



De handtekening van de vermeende vorige eigenaar bleek te zijn vervalst. De man erkende dat het contract inderdaad niet klopte. Het Openbaar Ministerie probeerde de zaak eerder af te doen met een werkstraf van zestig uur. De man accepteerde dat voorstel niet en moest alsnog voor de rechter verschijnen.



Zijn moeder was ernstig ziek, dat was de reden dat hij de werkstraf niet had uitgevoerd. De rechter legde de werkstraf opnieuw op. 'Voert u die weer niet uit, dan mag u dertig dagen de cel in', waarschuwde de rechter.

06-08-2019 08:28:51 omabep

En wat probeerde hij met die zogenaamde overname te bereiken?

06-08-2019 08:32:46 Mariekez

Inderdaad, wat probeerde hij te bereiken

