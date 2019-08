Leraar die klas in de steek liet na tramaanslag terecht ontslagen

UTRECHT - Een leraar die op de dag van de tramaanslag in Utrecht zijn klas in de steek liet, is terecht ontslagen. Dat oordeelt de rechtbank.



De leraar gaf les op een school in de buurt van het 24 Oktoberplein toen Gökmen Tanis daar in een tram om zich heen begon te schieten. Kort daarna adviseerde de politie de school om alle leerlingen binnen te houden. Dit omdat er mogelijk nog meer schutters rondliepen.



De leraar bracht de leerlingen naar de kantine. Volgens de school zei hij vervolgens dat hij de instructie maar onzinnig vond en liep hij naar buiten. De school neemt het de man kwalijk dat hij de jongeren in de steek liet, en hen het idee had kunnen geven dat het veilig was om naar buiten te gaan. De school besloot de man op staande voet te ontslaan. Ook omdat hij volgens de school al eerder was aangesproken op het niet volgen van instructies.



De leraar vocht het ontslag aan. Volgens de 60-plusser liep hij weg omdat hij wat moest eten vanwege zijn diabetes. Maar de rechtbank vindt dit geen reden om de leerlingen in de steek te laten. Daarbij heeft hij niet op school gezocht naar iets te eten. Ook het argument van de man dat hij niet zou hebben gehoord dat hij binnen moest blijven, veegt de rechtbank van tafel: een collega zou hier duidelijk over zijn geweest.



De rechtbank vindt het ontslag van de leraar dus terecht. Hij heeft zijn zorgplicht geschonden door de school te verlaten en de leerlingen achter te laten in een drukke kantine waar 'een gespannen sfeer' hing. En dus mocht de school de man, na een dienstverband van bijna 20 jaar, ontslaan.

