Honderden reacties na vondst geldenvelop met briefje op Utrecht Centraal

UTRECHT - Het grote mysterie rond een envelop met een brief en een flink geldbedrag op de vloer van Utrecht Centraal is nog steeds niet opgelost. Miquell Bakker vond de ongeadresseerde envelop zaterdagmiddag toen hij moest overstappen op het Utrechtse station en plaatste een bericht op Facebook over de bijzondere vondst. Sindsdien ontving hij meer dan duizend reacties."Ik zag hem op de grond liggen, en iedereen liep er voorbij. Ik vond het een beetje apart, dus ik heb hem maar opengemaakt", vertelde hij eerder aan RTV Utrecht. In de envelop zat een flink geldbedrag en een briefje dat ondertekend is met de naam 'Jan'. Wat er precies op het briefje staat en om hoeveel geld het gaat, wil hij nog altijd niet zeggen om er zeker van te zijn dat de rechtmatige eigenaar reageert.Nadat Miquell een bericht op Facebook plaatste, kreeg hij honderden reacties. "Die waren zowel positief als negatief. Veel mensen noemden mij een topper en zeiden dat het karma het goede werk voor me zal gaan doen. Maar ook negatieve reacties kreeg hij binnen. Zo claimden sommige mensen de eigenaar van de envelop te zijn of te kennen."Iemand wilde bijvoorbeeld een deal met me maken. Hij zei dat het geld van z'n demente opa was. Hij stelde voor dat ik de helft zou teruggeven en de andere helft mocht houden. Een heel vreemde reactie, ik ben natuurlijk niet van gisteren."Er waren ook mensen die met zielige verhalen reageerden. "Ik vind het wel sneu als mensen hun kinderen erbij gebruiken. Dat ze bijvoorbeeld zeggen dat ze geen eten hebben en daardoor wat van het geld willen lenen voor het kind. Dat vind ik wel vreemd."De rechtmatige eigenaar heeft zich dus nog steeds niet gemeld en daarom doet Miquell binnenkort nog een ultieme poging in zijn zoektocht. "Als het echt lang duurt, heb ik nog één stukje tekst uit de brief die ik ook openbaar wil maken. Dat zijn een paar emotionele zinnen. Als degene die dat heeft geschreven leest, moet hij of zij het wel herkennen." Er zijn ook mensen die hem zoektips hebben gegeven, zoals het terugkijken van camerabeelden.Miquell heeft nog geen idee wat hij met de envelop en de inhoud gaat doen als de eigenaar zich daarna nog steeds niet heeft gemeld. "Ik denk dat ik het geld opzij zet, net zo lang tot er wél iemand komt. Ik heb het gevoel dat dat nog wel gaat gebeuren."