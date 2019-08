Wiskundesommetje leidt tot verhit getwitter

Een Koreaanse wiskundeliefhebber heeft deze zomer heel wat op zijn/haar geweten. Die plaatste onlangs deze som op Twitter:



8:2(2+2)=



Op het platform buitelden de antwoorden over elkaar heen. Volgens velen is de uitkomst 16. Volgens anderen kan het niet anders zijn dan 1.



En het is 16 natuurlijk.

Reacties

04-08-2019 17:16:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.329

OTindex: 71.407

Hoe zit het ook weer met die aanhalingstekens? Heb ik vroeger wél geleerd maar dat weet ik niet meer.

04-08-2019 17:18:59 Mariekez

Lid

WMRindex: 20

OTindex: 28





Las deze som al eerder in de krant, wat een discusses allemaal zeg Ik ook niet meer @Mamsie Las deze som al eerder in de krant, wat een discusses allemaal zeg

04-08-2019 17:39:45 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.869

OTindex: 34.820

Je rekent eerst 8:2 uit. Dat is 4. Vervolgens (2+2). Dat is ook 4. 4X4=16

04-08-2019 17:45:46 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 817

OTindex: 41

Klopt. PEMDAS.

HAAKJES EXPINENTEN MULTIPLICATIE DIVISION (DELEN) ADDITION (OPTELLEN) SUBTRACTION (AFTREKKEN)



dus eerst bewerk je de haajes en krijgt



8:2(4)



Daarna deel je 8 door 2 en dan verveelvoudig je met 4 om eindelijk 16 te krijgen



Verder is de dubbelepunt een nieuwe notitie voor mij. Vroeger was het altijd dat schuine streepje / wist niet dat het nu delen betekent

04-08-2019 18:01:38 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 817

OTindex: 41

En lang voordat dit twittergedoe (er was merkte er niets van) had ik afgelopen zomer geloof ik, iig niet zo lang geleden, een gelijkaardig fel internetdebat gehad op volgens mij tweakers over een soortgelijke rekenkwestie.



Het gaat hier iig inderdaad maar net om welke rekenregelssysteem je hanteert, zoals het rekenmeisje zegt.

04-08-2019 18:05:31 DOAfan1

Senior lid

WMRindex: 167

OTindex: 2

Het lullige aan deze notatie is dat het niet duidelijk is of de deling op het geheel slaat.



In principe staat er (8/2) * (2+2)=16

Maar vroeger was het 8/(2(2+2))=1



Het feit dat die haken achterwege worden gelaten maakt de deling onduidelijk.





04-08-2019 18:05:32 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.869

OTindex: 34.820

@zekerlezen : Je kan het inderdaad goed doen, maar ook fout.

04-08-2019 18:45:18 Yanuqa

Lid

WMRindex: 54

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E



Want eerst moet je 2(2+2) uitrekenen (= . En dan wordt het dus 8 : 8 = 1 Ik heb de regel "meneer van Dalen wacht op antwoord" geleerd (machtsverheffen, vermenigvuldigen, delen, worteltrekken, optellen, aftrekken). Met dit in gedachten is het antwoord 1.Want eerst moet je 2(2+2) uitrekenen (=. En dan wordt het dus 8 : 8 = 1

04-08-2019 18:49:53 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 817

OTindex: 41





"Maar tegenwoordig is de internationale bewerkingsvolgorde Haakjes, Machtsverheffen, Worteltrekken, Vermenigvuldigen, Delen, Optellen en Aftrekken, met als ezelsbruggetje: Hoe Moeten Wij Van Die Onvoldoendes Afkomen. Dus houdt de discussie op Twitter nog wel even aan." @Yanuqa : zie het gelinkte nos artikel in de bron, mvdwoa is niet langer gangbaar:"Maar tegenwoordig is de internationale bewerkingsvolgorde Haakjes, Machtsverheffen, Worteltrekken, Vermenigvuldigen, Delen, Optellen en Aftrekken, met als ezelsbruggetje: Hoe Moeten Wij Van Die Onvoldoendes Afkomen. Dus houdt de discussie op Twitter nog wel even aan."

04-08-2019 18:51:44 Yanuqa

Lid

WMRindex: 54

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

weer wat geleerd weer wat geleerd

04-08-2019 18:53:44 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 817

OTindex: 41

En daarnast was ook onder meneer van Dalen vermenigvuldigen altijd van dezelfde prioriteit als delen dacht ik, maar pin me er niet op vast. Oftewel van links naar rechts in de orde die je het trof.

04-08-2019 19:00:00 DOAfan1

Senior lid

WMRindex: 167

OTindex: 2

@zekerlezen : dat klopt, maar bij gelijke orde geldt van links naar rechts. Dus eerst delen en dan pas vermenigvuldigen.

04-08-2019 19:01:15 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 86

OTindex: 79

Wnplts: Noordwijk

T Ik deel altijd alles in het leven, dus aan mij hebben jullie niets in deze

04-08-2019 19:10:33 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.002

OTindex: 1.939

@Ronnymij :

Ik deel altijd alles in het leven, dus aan mij hebben jullie niets in deze QuoteIk deel altijd alles in het leven, dus aan mij hebben jullie niets in deze

, maar jij kan ook heel goed vermenigvuldigen



Laatste edit 04-08-2019 19:10 @Ronnymij , maar jij kan ook heel goed vermenigvuldigen

04-08-2019 19:16:33 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 86

OTindex: 79

Wnplts: Noordwijk

T @stora :



ja dat doe ik ook met plezier. Ben aan het sparen voor dat Poolse dorpje waar het maar niet lukt. ja dat doe ik ook met plezier. Ben aan het sparen voor dat Poolse dorpje waar het maar niet lukt.

