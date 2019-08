Gronings snoep krijgt Engelse Michelinster

De Groningse Yvonne van Rooij heeft twee Great Taste Awards ontvangen voor haar fudge. De prijzen worden gezien als de Engelse Michelinsterren voor voedsel.Iedere zaterdag staat Van Rooij met haar snoep op de markt in de Groningse binnenstad. Een tijdje terug merkte een Engelsman haar fudge op. "Hij zei dat ik moest meedoen aan de Great Taste Awards", vertelt ze aan RTV Noord. "Toen heb ik mijn whiskey- en salmiakfudge ingestuurd."Maanden later ontving ze een mail met daarin het bericht dat ze voor beide soorten een award heeft gewonnen. "Ik ben de enige uit Nederland die met snoep een prijs heeft gewonnen bij deze wedstrijd. Het is heel bijzonder omdat Engeland het walhalla van de fudge is."Van Rooij kookt de fudge, snoep dat gemaakt wordt van onder meer boter en suiker, helemaal zelf. Dat bleef de Engelsen bij. "Ik maak het in kleine koperen kannetjes met een lepeltje. Grotere porties maken heb ik geprobeerd, maar toen werd het minder lekker."Van Rooij mag nu het logo van de Great Taste Awards op haar producten zetten. "Dan kom ik tenminste ergens binnen met mijn snoep."