Man (60) aangehouden voor stelen van bloemen van Helderse begraafplaats

DEN HELDER - Een 60-jarige man is aangehouden voor het stelen van bloemen vanaf een begraafplaats in Den Helder. De politie deelde gisteren een oproep aan getuigen om zich te melden- en verspreidde camerabeelden - om de dader te vinden.Op de bewakingsbeelden was te zien hoe een man de afgelopen maanden meerdere keren naar de rooms-katholieke begraafplaats aan de Jan Verfailleweg ging en vertrok met tassen vol bloemen.De eerste roof van de man was op 6 mei, vervolgens was het afgelopen maand liefst twee keer raak. Op 11 juli nam hij vier tassen bloemen mee vanaf de begraafplaats en op 22 juli liep hij er weer, maar nam niets mee.De oproep blijkt te hebben geholpen, want er is nu dus iemand aangehouden. De politie zegt dat naar aanleiding van de oproep 'een aantal tips' waren binnengekomen. De man blijft gedurende het onderzoek vast zitten.Handhavers gaan de komende tijd overigens vaker surveilleren op de begraafplaats. Naast het stelen van bloemen zijn namelijk ook klachten binnengekomen over 'vernielingen en jeugdoverlast na sluitingstijd', schrijven ze op Twitter.