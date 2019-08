Verloren vakantiebagage in middenberm A7:

AVENHORN - Een caravan met een lekke band, een losgeschoten aanhanger of een weggewaaide tent: vakantiebagage zorgt regelmatig voor problemen op de weg. Ook deze week was het raak: in de middenberm van de A7 bij Avenhorn lagen de restanten van een gehavende dakkoffer.Hoe die koffer daar terecht is gekomen, is niet bekend. Maar volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie gaat-ie wel gemist worden. "Schat, we hadden toch een dakkoffer mee?!", grappen ze.Er wordt onder de tweet volop 'gespeculeerd' over de inhoud van de koffer. "Oh oh, schoonmoeder verloren!", schrijft iemand. "Onze aardappels! En stroopwafels!", aldus een ander.De verloren bagage heeft niet voor vertraging gezorgd.